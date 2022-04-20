Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin başka iş yerlerinin de faili olduğu ortaya çıktı | Video
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Bursa'da iş yerlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli, 75 ayrı kameranın incelenmesi sonucu 5 iş yerinden yapılan hırsızlığın faili olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merkez Osmangazi ilçesinde polis ekipleri tarafından iş yerinden hırsızlık yaparken S.A.T. suçüstü yakalandı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada 75 ayrı kamera incelemeye alındı. Yapılan soruşturma neticesinde S.A.T.'ın 5 ayrı iş yerinden yapılan hırsızlığın faili olduğu tespit edildi.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.