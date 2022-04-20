Video Yaşam Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin başka iş yerlerinin de faili olduğu ortaya çıktı | Video
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin başka iş yerlerinin de faili olduğu ortaya çıktı | Video

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin başka iş yerlerinin de faili olduğu ortaya çıktı | Video

20.04.2022 | 08:33

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Bursa'da iş yerlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli, 75 ayrı kameranın incelenmesi sonucu 5 iş yerinden yapılan hırsızlığın faili olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Merkez Osmangazi ilçesinde polis ekipleri tarafından iş yerinden hırsızlık yaparken S.A.T. suçüstü yakalandı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada 75 ayrı kamera incelemeye alındı. Yapılan soruşturma neticesinde S.A.T.'ın 5 ayrı iş yerinden yapılan hırsızlığın faili olduğu tespit edildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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