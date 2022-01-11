Hırsızlık yaptılar, yakalanınca soyunup cam parçası ile polise saldırdılar | Video

Tantanacı kadınlar bu sefer de Beylikdüzü'de ortaya çıktı. Pazarda bir vatandaşın parasını çaldığı iddia edilen üç kadın, polis tarafından üstleri aranmak isteyince soyunmaya başladı. Polis ekiplerine güçlük çıkaran kadınlar, daha sonrasında ise yerde buldukları cam şişeyi kırarak polisleri tehdit etti. Yaşanan olay sonrasında her zaman olduğu gibi kargaşadan faydalanan kadınlar kayıplara karıştı, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.