Hırsızlıktan 27 yıl kesinleşmiş cezası vardı; hırsızlık yaparken yakalandı | Video
ESENLER'de farklı hırsızlık suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. pazarda hırsızlık yaparken yakalandı. Gözaltına alınan E.Ç, adli makamlarca tutuklandı.
Tutuklanan E.Ç.'nin farklı hırsızlık suçlarından hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
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