Hırsızlıktan 27 yıl kesinleşmiş cezası vardı; hırsızlık yaparken yakalandı | Video 20.06.2023 | 10:23 ESENLER'de farklı hırsızlık suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. pazarda hırsızlık yaparken yakalandı. Gözaltına alınan E.Ç, adli makamlarca tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Haziran Cuma günü Esenler Fatih Mahallesi'ndeki semt pazarında artan hırsızlık olayları nedeniyle çalışma yürüttü. Ekipler, pazardaki çalışmaları sırasında şüpheli gördükleri bir kişiyi takip etmeye başladı. Bir süre sonra şüpheliyi pazarda hırsızlık yaparken suçüstü yakalayan ekipler, gözaltına aldı. İsminin E.Ç. olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ç. adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Tutuklanan E.Ç.'nin farklı hırsızlık suçlarından hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.