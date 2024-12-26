Hırsızlıktan kesinleşmiş 46 yıl hapis kararıyla aranan şahıs önce kameralara sonra yakalandı | Video
İzmir’in Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde 3 ayrı eve balkon ve pencerelerden girerek hırsızlık yapan, daha önceki 8 ayrı hırsızlık olayından da kesinleşmiş 46 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Tutuklanan azılı hırsız cezaevine gönderildi.
Evlerin balkon ve pencerelerinden girerek hırsızlık suçunu işlediği belirlenen M.E., polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla 24 Aralık günü kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanan zanlı cezaevine teslim edildi.
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