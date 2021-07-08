Hışımla aracından indi, düşürdüğü telefonun üzerinden geçti | Video
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Bahçelievler’de bir sürücüye sinirlenerek aracından hışımla inen şahıs, cep telefonunu düşürdü. Tartışmanın ardından aracına binen şahıs, düşürdüğü telefonu fark etmeden üzerinden geçti. O anlar kameralara yansıdı.
Bahçelievler'de salı günü saat 10.20 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. 29 Ekim Caddesi'nde bir aracın şoförüne sinirlenerek arabayı önüne kıran sürücü, hışımla araçtan indiği sırada cep telefonunu düşürdü. Arkadaki araç sahibi ile bir süre tartıştıktan sonra kendi aracına binen şahıs, cep telefonunu fark etmeyerek üstünden geçti. Diğer araçlarında telefonun üstünden geçtiği o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.