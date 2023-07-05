Video Yaşam Hız tutkunu genç motosikletçiden geriye bu paylaşımları kaldı | Video
Hız tutkunu genç motosikletçiden geriye bu paylaşımları kaldı | Video

Hız tutkunu genç motosikletçiden geriye bu paylaşımları kaldı | Video

05.07.2023 | 13:20

Bursa’da otobanda hızla gelen motosikletin çarptığı kadın ve doğum gününü kutlamaya giden 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Görükle'ye giden Gürsu Belediye Meclis Üyesi Hasan Orhan'ın oğlu Mustafa Kaan Orhan (27) yönetimindeki 16 AZD 714 plakalı motosiklet, yüksek hızda seyir halindeyken yolun karşısında geçmeye çalışan yaya Şerife Bozdağ'a (50) çarptı. Bozdağ 125 metre sürüklenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Orhan kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı. Motosiklet sürücüsü Mustafa Kaan Orhan motosikletin devrilmesi sonucu yere sürüklendi. Kaza sonrası Şerife Bozdağ olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Kaan Orhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürüklenen motosiklet Bozdağ'ın cenazesinin 125 metre ilerisinde bulundu.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ
Gürsu ilçesinde yaşayan Mustafa Kaan Orhan'ın 5 Temmuz'da doğum günü olduğu, doğum gününü kutlamak için Görükle'de onu bekleyen arkadaşlarının yanına gittiği öğrenildi. Orhan ve Bozdağ'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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