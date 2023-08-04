Hızını alamadı kırmızı ışıkta bekleyen araçlara böyle çarptı! | Video 04.08.2023 | 15:37 Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin, hızını alamayıp kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 karayolunda yaşandı.Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Berkay Yalçın Yiğit'in kullandığı otomobil, Ilıca-Kumköy ışıklı kavşağına 150 metre mesafede, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ateş'in kullandığı otomobil ve Mehmet Yıldırır'ın kullandığı transfer aracına arkadan çarptı.Berkay Yalçın Yiğit'in aşırı hız ve dikkatsizliği sonucunda meydana gelen kazada otomobil sürücüleri Berkay Yalçın Yiğit ve Mehmet Ateş yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından yol ortasındaki araçlar yüzünden D-400 karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken 2 kilometreye ulaşan araç kuyruğu oluştu.