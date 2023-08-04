Hızını alamadı kırmızı ışıkta bekleyen araçlara böyle çarptı! | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin, hızını alamayıp kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Berkay Yalçın Yiğit'in aşırı hız ve dikkatsizliği sonucunda meydana gelen kazada otomobil sürücüleri Berkay Yalçın Yiğit ve Mehmet Ateş yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından yol ortasındaki araçlar yüzünden D-400 karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken 2 kilometreye ulaşan araç kuyruğu oluştu.
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