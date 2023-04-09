Hızını alamayan araç takla attı: 3 yaralı | Video
Şişli’de seyir halinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
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