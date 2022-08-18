Video Yaşam Hızlı girdiği virajda kontrolden çıktı... Otomobilin devrilme anı kamerada | Video
Hızlı girdiği virajda kontrolden çıktı... Otomobilin devrilme anı kamerada | Video

Hızlı girdiği virajda kontrolden çıktı... Otomobilin devrilme anı kamerada | Video

18.08.2022 | 10:06

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde hızlı girdiği virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Beyşehir'in Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt Sanayisi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün aşırı hız sonucu virajı geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sağa ve sola yalpalanan otomobil şarampole düştükten sonra takla attı. Kazadan sonra araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, şans eseri yara almadan kurtuldu. Otomobilin kontrolden çıktıktan sonra devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin devrildiğini gören iş yerindeki çalışanların sürücüye yardım etmek için koştuğu da yer alıyor.

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