Hızlı girdikleri virajda panelvanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video 23.08.2024 | 13:20 Burdur'da temmuz ayında dikkatsiz sürücülerin neden olduğu kazalara ait KGYS görüntüleri yayınlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Burdur'da geçtiğimiz temmuz ayında meydana gelen ve KGYS kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla yayınlanan görüntülerde, 7 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.Görüntülerde ki birinci kazada Mehmet Akif Caddesi üzerinden Köprübaşı Kavşağına giren panelvan aracın İsmet İnönü Bulvarında kırmızı ışıkta beklerken yeşil ışık yanmasının üzerine harekete geçen Ford otomobile çarpması ile meydana geldiği görülüyor. Panelvanın çarptığı otomobil ise çarpmanın etkisi ile yön değiştirerek tekrar İsmet İnönü Bulvarı'na dönüyor. Kaza maddi hasar ile atlatılıyor.Görüntülerdeki ikinci kaza Tugay Kavşağında meydana geliyor. Fethiye istikametinden kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkasından gelen ve duramayan başka bir otomobilin çarptığı görülüyor.Üçüncü kaza ise Bahçelievler Mahallesi Şehit Akif Altay Caddesi üzerinde gerçekleşiyor. Cadde üzerinden Namık Kemal Caddesi istikametine seyir halinde olan motosiklete Stadyum Caddesinden gelerek arabaların arasından girip Eli Açık Sokağa giren motosiklet çarpıyor. Kazada devrilen motosikletteki 2 kişi yaralanıyor.Dördüncü kaza ise Bahçelievler Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi, Şeker Caddesi, Atatürk Caddesi ve Şehit Akif Altay Caddesi kesişiminde meydana geliyor. Şeker Caddesi üzerinden gelip Şehit Akif Altay Caddesi istikametine dönen motosiklet ile Atatürk Caddesinden gelerek Şeker Caddesi istikametine giden motosikletin çarpışması sonucu iki motosiklet sürücüsü de düşerek yaralanıyor.Beşinci kaza Armağan İlci Bulvarı üzerinde gerçekleşiyor. Asri Mezarlık tarafından gelerek karşıya geçmek için yola atlayan motosiklete o sırada yolda seyir halinde olan otomobil çarpıyor. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatıyor.Görüntülerdeki altıncı kazada Yunus Emre Caddesi üzerinden gelerek Karacaoğlan 1. Sokağa dönmek isteyen motosikletli gençler viraja hızlı girince gidon hakimiyetini kaybettikleri motosikletten düşerek sürüklenip panelvan aracın tekerine çarpıyor. O sırada panelvan sürücüsünün tam yola çıkacakken motosikleti fark edip durması gençlerin aracın altında kalmasını önlüyor.Görüntülerdeki son kaza ise Güzelleştirme Caddesi üzerinde gerçekleşiyor. Cadde üzerinden gelerek kavşakta Höyük Sokağa kontrolsüz bir şekilde dönmek isteyen otomobil karşı şeritten gelen motosikletli kuryeye çarpıyor. Kurye bu kazayı hafif sıyrıklarla atlatıyor.