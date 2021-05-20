Video Yaşam Hızlı Okuma Koçu Mehmet Taşhanlıgil cevaplıyor; Hızlı okuma eğitimi hangi yaşlar için uygundur?

Hızlı Okuma Koçu Mehmet Taşhanlıgil cevaplıyor; Hızlı okuma eğitimi hangi yaşlar için uygundur?

Hızlı Okuma Koçu Mehmet Taşhanlıgil cevaplıyor; Hızlı okuma eğitimi hangi yaşlar için uygundur?
20.05.2021 | 16:16

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Hızlı okuma, öğrendiğimiz okuma becerisini geliştirmekle ilgili bir durum. Hızlı okumayla ilgili en önemli sorun sayfaları hızlıca çevireceğimizin düşünülmesidir. Ancak hızlı okumak böyle bir şey değil, anlayarak bütün detayları yakalamak demektir. Bu durum da gelişim süreçleriyle alakalıdır. Bir birey 6-7 yaşlarında okumayı öğrendikten sonra 8-9 yaşlarında pratiklerle okumasını geliştirir. Kelime dağarcığının %70-80’i beşinci sınıf itibariyle oturmaya başlar. Bir birey beşinci sınıf itibariyle hızlı okuma eğitimleri aldığı zaman okuma hızını rahatlıkla 2-3 katına kadar çıkartabilmektedir. Öğrencilerin kelime dağarcığı oturduktan sonra faydalarını görebilmekteyiz. Okuma hızlandırma ve anlama sistemi her birimiz için mümkündür ama bulunduğunuz çevreye, yaşınıza ya da okuma alışkanlıklarınıza göre hızlanma ve anlama odağınızın zaman içerisindeki aralığı değişmektedir.

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Hızlı okuma, öğrendiğimiz okuma becerisini geliştirmekle ilgili bir durum. Hızlı okumayla ilgili en önemli sorun sayfaları hızlıca çevireceğimizin düşünülmesidir. Ancak hızlı okumak böyle bir şey değil, anlayarak bütün detayları yakalamak demektir. Bu durum da gelişim süreçleriyle alakalıdır. Bir birey 6-7 yaşlarında okumayı öğrendikten sonra 8-9 yaşlarında pratiklerle okumasını geliştirir. Kelime dağarcığının %70-80'i beşinci sınıf itibariyle oturmaya başlar. Bir birey beşinci sınıf itibariyle hızlı okuma eğitimleri aldığı zaman okuma hızını rahatlıkla 2-3 katına kadar çıkartabilmektedir. Öğrencilerin kelime dağarcığı oturduktan sonra faydalarını görebilmekteyiz. Okuma hızlandırma ve anlama sistemi her birimiz için mümkündür ama bulunduğunuz çevreye, yaşınıza ya da okuma alışkanlıklarınıza göre hızlanma ve anlama odağınızın zaman içerisindeki aralığı değişmektedir.

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