Hollanda'dan İstanbul'a gelen kadına hırsızlık şoku! O anlar kamerada | Video
Fatih'te, Hollanda'dan gelen Buket Buğday'ın cep telefonu, hediyelik eşya mağazası önündeki standları incelediği sırada çalındı. Kadının cebinden telefonu çalan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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