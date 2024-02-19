Video Yaşam Hollanda'dan İstanbul'a gelen kadına hırsızlık şoku! O anlar kamerada | Video
Hollanda'dan İstanbul'a gelen kadına hırsızlık şoku! O anlar kamerada | Video

Hollanda'dan İstanbul'a gelen kadına hırsızlık şoku! O anlar kamerada | Video

19.02.2024 | 11:10

Fatih'te, Hollanda'dan gelen Buket Buğday'ın cep telefonu, hediyelik eşya mağazası önündeki standları incelediği sırada çalındı. Kadının cebinden telefonu çalan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Cuma günü saat 17.45 sıralarında Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerindeki hediyelik eşya satan mağazanın önünde meydana geldi. Hollanda'dan hafta sonu gezmek için İstanbul'a gelen Buket Buğday, bir hediyelik eşya mağazası önündeki standları incelerken, 2 kişinin hedefi oldu. Şapkalı olan şüpheli, bir yandan standları incelerken bir yandan da Buğday'ın cebindeki telefonu almak için fırsat aradı. İlk denemesinde hedefine ulaşamayan şüpheli, beraber hareket ettikleri değerlendirilen diğer kadının yanına giderek sohbet etti. Tekrar Buket Buğday'ın yanına gelen şüpheli, ikinci girişiminde Buğday'ın cebinden telefonu aldı ve hiçbir şey olmamış gibi mağaza önündeki standlara bakmaya devam etti. Telefonunun çalındığını fark eden kadın ise etrafına bakarak telefonunu ararken, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. Hırsızlık anları anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Buket Buğday polis merkezine giderek iki hırsızdan şikayetçi olurken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hollanda’dan İstanbul’a gelen kadına hırsızlık şoku! O anlar kamerada | Video 00:48
Hollanda'dan İstanbul'a gelen kadına hırsızlık şoku! O anlar kamerada | Video 19.02.2024 | 11:10
İzmir’de 147 adrese eş zamanlı şafak baskını: 293 gözaltı | Video 00:45
İzmir'de 147 adrese eş zamanlı şafak baskını: 293 gözaltı | Video 19.02.2024 | 11:06
Sarıyer’de feci kaza: Çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı! 1’i ağır 2 yaralı | Video 01:18
Sarıyer'de feci kaza: Çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı! 1'i ağır 2 yaralı | Video 19.02.2024 | 10:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05:26
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 19.02.2024 | 10:46
Tatvan’da araç çukura düştü: 3 yaralı | Video 00:35
Tatvan’da araç çukura düştü: 3 yaralı | Video 19.02.2024 | 10:43
Tokat’ta akıllara durgunluk veren yolculuk kamerada: 2 motosiklet üzerinde 8 kişi yolculuk yaptı | Video 00:20
Tokat'ta akıllara durgunluk veren yolculuk kamerada: 2 motosiklet üzerinde 8 kişi yolculuk yaptı | Video 19.02.2024 | 10:35
Jandarmadan ‘Zıpkın-1’ operasyonu | Video 00:28
Jandarmadan ‘Zıpkın-1’ operasyonu | Video 19.02.2024 | 10:31
Balıkesir’de trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 01:29
Balıkesir'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 19.02.2024 | 09:59
Beyaza bürünen Ilgaz Dağı’nın eteklerindeki yaylalarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video 02:24
Beyaza bürünen Ilgaz Dağı’nın eteklerindeki yaylalarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video 19.02.2024 | 09:02
Kontrolden çıkan otomobil, metrelerce yükseklikten dere yatağına uçtu! Feci kaza kamerada | Video 05:03
Kontrolden çıkan otomobil, metrelerce yükseklikten dere yatağına uçtu! Feci kaza kamerada | Video 19.02.2024 | 08:57
Taksiciden “Aracımı kapattım” cevabını alan yolcu, şoförün sırtına makas sapladı! | Video 02:08
Taksiciden “Aracımı kapattım” cevabını alan yolcu, şoförün sırtına makas sapladı! | Video 19.02.2024 | 08:57
İzmir’de motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 00:41
İzmir’de motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 19.02.2024 | 08:57
Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru! 01:56
Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru! 18.02.2024 | 22:35
Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı! 01:49
Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı! 18.02.2024 | 22:26
Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk gecekonduyu yaktı 01:17
Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk gecekonduyu yaktı 18.02.2024 | 19:50
9 kişinin öldüğü katliamda kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video 06:35
9 kişinin öldüğü katliamda kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video 18.02.2024 | 14:36
Maltepe’de taksi durağını basıp şoförü silahla böyle vurdu | Video 05:51
Maltepe'de taksi durağını basıp şoförü silahla böyle vurdu | Video 18.02.2024 | 14:36
Kuyuya düşen köpeğe vatandaştan yardım eli | Video 04:04
Kuyuya düşen köpeğe vatandaştan yardım eli | Video 18.02.2024 | 14:36
Şile’de ölü yunus sahile vurdu | Video 01:19
Şile'de ölü yunus sahile vurdu | Video 18.02.2024 | 14:37
Adıyaman’da feci kaza: Minibüs takla atarak akaryakıt istasyonuna böyle daldı | Video 00:19
Adıyaman'da feci kaza: Minibüs takla atarak akaryakıt istasyonuna böyle daldı | Video 18.02.2024 | 12:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA