“Hollywood” filmi Adana’da resmen gerçek oldu: 4 gözaltı! | Video

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Adana polisi, kendisini Ankara’da bir kamu kurumun basın danışmanı, savcı, avukat, doktor ve ekonomist olarak tanıtarak vatandaşları 3 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 1 kadın ve 3 erkeği gözaltına aldı. Kadının uyguladığı dolandırıcılık yöntemi Hollywood yapımı “Sıkıysa Yakala” filmini akıllara getirdi.
Operasyonun ardından şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aslı Ceylan A.'nın, kendisini Ankara'da üst düzey bir kamu kurumunda danışmanı olarak tanıttığı, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan kişilere, "Ankara'da üst düzey kamu kurumunda FETÖ soruşturmalarından sorumluyum. Bu görevle gönderildim. Sizi tahliye ya da beraat ettirebilirim. Adliyede görevli hakim ve savcılar benim öğrencim. Onların atamalarını ben yaptırıyorum" diyerek ağlarına düşürdüğü öne sürüldü. Şüphelinin bu yöntemle çok sayıda kişiden para aldığı, tahliye edilenlere bunu kendisinin yaptırdığını söylediği, tutuklu kalanların yakınlarıyla ise irtibatını kestiği iddia edildi.
Şüphelilerin dolandırıcılığa gittiği illerde lüks bir ev kiralayıp, iş insanları, doktorlar ve avukatlarla görüştükleri, Aslı Ceylan A.'nın bu kişilere "Ben Ankara'da üst düzey kamu kurumunda ekonomi danışmanıyım. Yatırım için paranızı bana verin, borsada değerlendireyim" dediği iddia edildi.
Şüpheli Aslı Ceylan A.'nın, dolandıracağı kişiler ve meslekleri hakkında bilgi edindiği, daha önce diksiyon eğitimi aldığı ve mağdurları giyimi ile etkilediği öne sürüldü. Şüphelilerin, bu yöntemle 30'dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları, deşifre olunca il değiştirdikleri ve kayıplara karıştıkları kaydedildi.
Aslı Ceylan A.'nın uyguladığı dolandırıldık yöntemi Steven Spielberg'in yönetmenliğini üstlendiği, Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı "Sıkıysa Yakala" filmini akıllara getirdi. Filmde de Dicaprio, savcı, doktor, borsacı kılığına girip vatandaşları dolandıran bir kişiyi oynuyor.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Fatih A.'nın ise kendisini Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı'nda (JİTEM) olarak tanıtarak, ağlarına düşürdükleri kişilerin güvenini kazandığı belirtildi. Ayrıca Fatih A.'nın, deşifre oldukları mağdurları "Aslı beni de dolandırdı. Paramı alabilmek için yanındayım. Sizin paranızı da kurtarabilirim" diyerek oyaladığı iddia edildi.
Öte yandan Aslı Ceylan A.'nın, dolandırıcılıktan suç kaydı olduğu, ilk ifadesinde ise hala kendisinin Ankara'da üst düzey bir kamu kurumunda danışman olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.