HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı! "İçime bir his doğdu, 'git, bunları öldür" dedi | Video 25.07.2023 | 10:30 ADANA'da HÜDA PAR İl Başkanlığı'nda namaz kıldıkları sırada İl Sekreteri Sacit Pişgin'i (33) bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir'i (62) de yaralayan A.S.'nin (71) ifadesi ortaya çıktı. A.S., "Sık sık sokakta görürdüm ve selamlaşırdık. İyi çocuklardı. Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, 'git, bunları öldür' dedi. Bıçakla parti binasına gittim. İçeriye girdiğimde oturuyorlardı. Ben de olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Olay, 22 Temmuz saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. İl binasına giren A.S., HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin'i namaz kıldıkları sırada bıçakla karınlarından yaralayıp, kaçtı. Demir ve Pişgin, saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındı. Bir süre sonra dışarı çıkan Demir ile Pişgin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Pişgin kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Demir ise taburcu edildi.Sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; A.S.'nin, binanın içerisinde bıçakladığı Salih Demir ve Sacit Pişgin'i, dışarı kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği, Demir'i kovaladığı görüldü. Yaralı Pişgin'in ise binadan kaçmak için fırsat beklediği ancak A.S. nedeniyle bir süre dışarı çıkamadığı da görüntülerde yer aldı. Ayrıca binadan 4 kişinin daha çıkıp olaya müdahale etmek istediği ancak A.S.'nin çevreye bıçak savurması nedeniyle yapamadıkları anlaşıldı.Polis ekiplerince gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı. A.S.'nin, olay sonrası götürüldüğü emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. A.S.'nin, ifadesinde, "Kurban ve Ramazan bayramlarında, yardımlarımı ulaştırması için partililerle görüşürdüm. Sık sık sokakta görürdüm ve selamlaşırdık. İyi çocuklardı. Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, 'Git, bunları öldür' dedi. Bıçakla parti binasına gittim. İçeriye girdiğimde oturuyorlardı. Ben de olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.