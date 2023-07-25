HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı! "İçime bir his doğdu, 'git, bunları öldür" dedi | Video
ADANA'da HÜDA PAR İl Başkanlığı'nda namaz kıldıkları sırada İl Sekreteri Sacit Pişgin'i (33) bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir'i (62) de yaralayan A.S.'nin (71) ifadesi ortaya çıktı. A.S., "Sık sık sokakta görürdüm ve selamlaşırdık. İyi çocuklardı. Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, 'git, bunları öldür' dedi. Bıçakla parti binasına gittim. İçeriye girdiğimde oturuyorlardı. Ben de olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; A.S.'nin, binanın içerisinde bıçakladığı Salih Demir ve Sacit Pişgin'i, dışarı kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği, Demir'i kovaladığı görüldü. Yaralı Pişgin'in ise binadan kaçmak için fırsat beklediği ancak A.S. nedeniyle bir süre dışarı çıkamadığı da görüntülerde yer aldı. Ayrıca binadan 4 kişinin daha çıkıp olaya müdahale etmek istediği ancak A.S.'nin çevreye bıçak savurması nedeniyle yapamadıkları anlaşıldı.
'İYİ ÇOCUKLARDI'
Polis ekiplerince gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı. A.S.'nin, olay sonrası götürüldüğü emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. A.S.'nin, ifadesinde, "Kurban ve Ramazan bayramlarında, yardımlarımı ulaştırması için partililerle görüşürdüm. Sık sık sokakta görürdüm ve selamlaşırdık. İyi çocuklardı. Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, 'Git, bunları öldür' dedi. Bıçakla parti binasına gittim. İçeriye girdiğimde oturuyorlardı. Ben de olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Adana'daki 5.5 büyüklüğündeki deprem böyle hissedildi! | Video 25.07.2023 | 11:51
01:01
03:25
Sini ve leğende bonzai, çantada uyuşturucu hap çıktı | Video 25.07.2023 | 10:56
05:32
00:54
Kalpazanlık Çetesi’ne operasyon | Video 25.07.2023 | 10:55
00:25
İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu | Video 25.07.2023 | 10:50
00:27
02:52
Nusaybin'de 51 dereceye dayanamayan balkon camı çatladı | Video 25.07.2023 | 10:32
01:01
02:38
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Kapkaççılar çıkmaz sokağa girdi | Video 25.07.2023 | 10:09
01:16
00:33
Adana merkezli deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi | Video 25.07.2023 | 09:37
08:30
Turizm merkezi Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale başladı | Video 25.07.2023 | 08:41
00:56
01:12
Çay bahçesinde oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti | Video 25.07.2023 | 08:41
00:23
Kahramanmaraş’taki orman yangını söndürüldü | Video 25.07.2023 | 08:41
01:21
Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2’si ağır 14 yaralı | Video 25.07.2023 | 08:41
05:02
Antalya'da orman yangını | Video 25.07.2023 | 01:39
03:09
Antalya'da kontrolsüz kavşakta kaza: 3 yaralı | Video 24.07.2023 | 22:22
00:21
Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! O anları böyle kayda aldılar | Video 24.07.2023 | 17:07