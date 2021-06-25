Hülya Avşar denizde şov yaptı, sosyal medya sallandı | Video
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Ünlü sanatçı Hülya Avşar, su kayağı (wakeboard) yaptı. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan 57 yaşındaki sanatçının o anları binlerce beğeni aldı.