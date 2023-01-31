Video Yaşam Hülya Avşar'ın maketiyle tekme tokat kavga eden şahıs kamerada | Video
Hülya Avşar'ın maketiyle tekme tokat kavga eden şahıs kamerada | Video

Hülya Avşar'ın maketiyle tekme tokat kavga eden şahıs kamerada | Video

31.01.2023 | 09:38

Karabük'te bir şahıs, dükkan önünde duran Hülya Avşar maketine tekme tokat saldırdı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton maketine saldırıyı gerçekleştiren kişinin alkollü olduğu ortaya çıktı.

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Ankara Caddesi'nde mobilya üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önünden geçen bir kişi, mağazaya ait karton makete saldırdı. Reklam maksadıyla konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton maketini tekmeleyen kişi, karton parçalandıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Durumu fark eden mağaza sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlatırken, güvenlik kamerası şahsın makete tekme tokat saldırdığı ve daha sonra parçaladığı anları saniye saniye kaydetti.

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