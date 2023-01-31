Hülya Avşar'ın maketiyle tekme tokat kavga eden şahıs kamerada | Video
Karabük'te bir şahıs, dükkan önünde duran Hülya Avşar maketine tekme tokat saldırdı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton maketine saldırıyı gerçekleştiren kişinin alkollü olduğu ortaya çıktı.
Durumu fark eden mağaza sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlatırken, güvenlik kamerası şahsın makete tekme tokat saldırdığı ve daha sonra parçaladığı anları saniye saniye kaydetti.
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