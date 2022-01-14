Video Yaşam Hurda araçlardan milyonluk vurgun | Video
Hurda araçlardan milyonluk vurgun | Video

Hurda araçlardan milyonluk vurgun | Video

14.01.2022 | 14:07

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İstanbul’da ağır hasarlı klasik arazi araçlarını hurda fiyatına satın alıp onların şasi numarasını yurtdışından usulsüz şekilde getirdikleri klasik arazi araçlarınınki ile değiştirip piyasaya süren ve milyonlarca lira vurgun yapan şüpheliler Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yurtdışından getirdikleri araçların şasi numarasını değiştirip iş adamlarına satarak 5 milyon lira vurgun yapmayı hedefledikleri öğrenildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son zamanlarda klasik arazi araçları alım satımında ve şasi numaralarında bazı usulsüz durumlar olduğuna dair ihbarlar aldı. İhbarlar üzerine geniş çaplı bir projeli çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin piyasa değeri yüksek olan ağır hasarlı klasik arazi araçlarını hurda fiyatına satın aldıkları, almış oldukları bu araçları yurt dışından usulsüz şekilde ülkeye girişi sağlanan klasik arazi araçları ile change (Araçların motor ve şase numaraları üzerinde işlem yapılarak, kimlik bilgilerini değiştirme işlemi) yaptıkları, tespit edildi.

ARAÇLARIN KİMLİKLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Şasi numarasını değiştirdikleri araçları yine kamu kurum ve kuruluşlarını (noter ve tescil birimlerinin) aracı olarak kullanarak üçüncü şahıslara satarak dolandırdıkları ve bu yöntemler ile haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren Oto Hırsızlık masası ekipleri bu yöntemle dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Maslak'taki oto sanayi sitesinde bir tamir atölyesine operasyon düzenleyen ekipler, Cengiz C., Serhat C. ve Mümtaz A'yı gözaltına aldı. Asayiş Şubedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

YURTDIŞINDAN USULSÜZ ARAÇ GETİRİP HURDALARLA DEĞİŞTİRDİLER
Ayrıca şüphelilerin kullandığı Sarıyer Oto Sanayide bir adrese operasyon yapan ekipler burada piyasa değeri milyonları bulan 5 adet klasik arazi aracını da ele geçirdi. Araçların hepsinin Bulgaristan'dan usulsüz olarak ülkeye sokulduğu tespit edildi.

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