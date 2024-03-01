Hurda toplayan adam iki şahıs tarafından bıçaklandı: 2 gözaltı | Video
Küçükçekmece’de, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan hurda toplamaya giden adam, iki kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis, iki şüpheliyi yakaladı.
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