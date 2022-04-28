Hurdacılar sanayisinde yangın: 1 yaralı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Konya'da hurdacılar sanayisinde bir iş yerinde, demir malzemeleri ayırma sırasında kıvılcım nedeniyle kimyasal maddenin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülürken, 1 kişi hafif yaralandı.