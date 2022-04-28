Video Yaşam Hurdacılar sanayisinde yangın: 1 yaralı | Video
Hurdacılar sanayisinde yangın: 1 yaralı | Video

Hurdacılar sanayisinde yangın: 1 yaralı | Video

28.04.2022 | 08:39

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Konya'da hurdacılar sanayisinde bir iş yerinde, demir malzemeleri ayırma sırasında kıvılcım nedeniyle kimyasal maddenin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülürken, 1 kişi hafif yaralandı.

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Yangın, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hüdai Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapılan iş yerinde demir malzemeleri ayırma işlemi sırasında kimyasal maddenin patlaması sonucu yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı iş yerindeki alevlere itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilirken, zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Yangın çıktığı sırada alevlere müdahale etmeye çalışan iş yeri çalışanı Can A. (40) ise yaralandı. Yaralı olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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