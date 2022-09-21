Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:59
05:00
Turizm şirketlerine operasyonda 13 kişi yakalandı | Video 21.09.2022 | 11:32
08:15
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Eylül 2022 Çarşamba atv izle! | Video 21.09.2022 | 12:05
02:55
01:07
02:11
Bursa'da yasadışı silah satanlara şok baskın! | Video 21.09.2022 | 11:14
02:06
Oto tamircilerin taşlama makinesi kavgası: Polis müdahale etti | Video 21.09.2022 | 10:59
00:12
Çuvalla uyuşturucu sevkiyatına suçüstü | Video 21.09.2022 | 11:31
01:00
Mersin'de uyuşturucu operasyonu | Video 21.09.2022 | 11:13
01:35
Gaziantep'te durdurulan tırda 11 kilo uyuşturucu yakalandı | Video 21.09.2022 | 11:07
01:17
05:13
01:35
Hurdadan 11 kilo eroin çıktı | Video 21.09.2022 | 10:59
01:37
Gaziantep'te, kamyondaki 11 kilo uyuşturucuyu 'Onix' buldu | Video 21.09.2022 | 09:51
02:37
03:40
İstanbul’da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı | Video 21.09.2022 | 09:53
00:31
01:18
Bursa'da tüp bomba gibi patladı, tarihi ev alevlere teslim oldu | Video 21.09.2022 | 09:31
01:25
Adana'da 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 21.09.2022 | 08:47
02:19
Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 21.09.2022 | 08:26
Gaziantep’te otoyol çıkışında durdurulan bir kamyondaki hurda plastiklerin arasında 11 kilo ateş-buz ve eroin ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucun kente getirileceği ihbarı aldıkları aracı şehir girişindeki uygulama noktasında durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği Onix'in tepki verdiği araçta yapılan aramada 9 kilogram metamfetamin (ateş-buz) ve 2 kilogram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yakalanan aracın sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.