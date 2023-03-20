Hurdalıkta çıkan yangın depoya sıçradı, 2 araç kullanılamaz hale geldi | Video
Bursa’da hurdalık alanda çıkan yangın yan tarafında bulunan hortum deposuna sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki iki aracı da kullanılamaz hale getirirken, bir iş yeri sahibi ise gözyaşları içinde depoya girmeye çalıştı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.
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