Hurdaya dönen taksiden hafif yaralı şekilde kurtuldu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi beton bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü, hurdaya dönen taksiden hafif yaralı şekilde çıkartıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.