Video Yaşam Husumetli iki grubun kavgasında pompalı tüfek dehşeti | Video
Husumetli iki grubun kavgasında pompalı tüfek dehşeti | Video

Husumetli iki grubun kavgasında pompalı tüfek dehşeti | Video

30.10.2022 | 08:58

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OTOMATİK OYNAT

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Denizli’de aralarında daha öncesine dayanan tartışma oldu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

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Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Saruhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarından daha önce tartışma olduğu öğrenilen iki grup, belirlediği noktada buluşarak konuşmaya başladı. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkarılan pompalı tüfeğin ateşlendiği kavgada Z.K. (37), M.K. (39), C.K. (23), E.K. ve C.K. (24) yaralandı. Sonrasında şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, saçmaların isabet ettiği araçta ve çevrede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu bölgedeki araçlar çekiciyle otoparka götürüldü.

Alanda geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler, aldığı bilgiler doğrultusunda olaya karışan E.Ş. ile beraber diğer şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin karakolda işlemleri sürdüğü öğrenilirken, yaralılarında tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan E.Ş. ve Z.K. arasında daha önceden yol verme tartışması yüzünden husumet olduğu iddia edildi.

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