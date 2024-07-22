Video Yaşam Husumetli iki grup kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video
Husumetli iki grup kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video

Husumetli iki grup kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video

22.07.2024 | 12:19

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan kafede husumetli iki grup arasında çıkan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bağlar Caddesi'nde bulunan kafede meydana gelen olayda, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yumruklar, masa ve sandalyeler havada uçuştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken bir kişi aldığı darbe sebebiyle başından yaralandı.

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavga anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, husumetlilerin kavga etmesi, kafenin adeta savaş alanına dönmesi, bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

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