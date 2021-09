Husumetli iki kişi birbirlerini tabancayla vurdu | Video

Adana’da husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Levent Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli olan Kazım D. (35) ile Hüseyin C. tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kazım D. ve Hüseyin C. tabanca ile birbirlerine defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Kazım D. ayağından, Hüseyin C. ise boynundan ve sırtından yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hüseyin C. arkadaşları tarafından arabayla Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü. Kazım D. ise sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin C.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde yaptığı delil çalışmasında 15'in üzerinde boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.