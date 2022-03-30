Husumetli olduğu kişilerle önce tartıştı sonra silahla ateş açtı: O anlar kamerada | Video
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Sarıyer’de çıkan tartışmada bir kişi, husumetli olduğu 2 kişiyi silahla ateş açarak yaraladı. Taraflar arasında çıkan kavga ve şahsın ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, silahlı saldırgan gözaltına altına alındı.
SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI
Polis merkezine getirilen T.Ü.'nün 7 suç kaydı ve arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.Ü adliyeye sevk edilirken, kavga anı ve T.Ü'nün karşısındakilere silahla ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.