Husumetli oldukları akrabalarının evini taşladılar! O anlar kamerada | Video 12.04.2023 | 13:21 ADANA'da bir grup kadın ve çocuk, husumetli oldukları akrabalarının evini taşladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 10 Nisan'da Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1715 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları akrabaları Vahide Kükrek'in evinin önüne giden bir grup kadın, camları taşladı. Aralarında çocukların da bulunduğu gruptan bazıları da sopalarla camlara zarar verdi. Ardından kimsenin bulunmadığı öğrenilen eve giren grup, eşyalara zarar verdi. Saldırı anı, evin güvenlik kamerasına yansıdı.Evinde hasar oluşan Vahide Kükrek, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.