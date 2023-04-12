Husumetli oldukları akrabalarının evini taşladılar! O anlar kamerada | Video
ADANA'da bir grup kadın ve çocuk, husumetli oldukları akrabalarının evini taşladı.
Evinde hasar oluşan Vahide Kükrek, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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