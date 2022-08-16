Husumetlilerine kurşun yağdıran Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu adliyede | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
Kağıthane Sadabad Viyadüğü'nde bir otomobil alev alev yandı | Video 16.08.2022 | 16:17
03:22
Beşiktaş’ta kamyonet çiçekçiye daldı: 2 yaralı | Video 16.08.2022 | 16:12
02:02
00:45
04:07
01:48
00:31
İstanbul'da sahte deterjan operasyonu: Piyasa değeri iki milyon... | Video 16.08.2022 | 12:51
01:09
Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama | Video 16.08.2022 | 12:53
06:21
Kağıthane’de yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.08.2022 | 11:57
00:50
00:50
Kablo çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı | Video 16.08.2022 | 10:51
04:36
Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu oldu | Video 16.08.2022 | 10:51
00:53
Bir bulutluk yağmur görenleri hayrete düşürdü | Video 16.08.2022 | 10:43
00:11
Büyükçekmece'de konvoyda drift pahalıya patladı | Video 16.08.2022 | 10:30
00:26
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 16.08.2022 | 10:15
03:34
Esenyurt’ta ortakların alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü | Video 16.08.2022 | 08:52
00:51
Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu | Video 16.08.2022 | 08:53
01:06
Adana’da tartışma kanlı bitti: 1 ölü | Video 16.08.2022 | 08:53
01:41
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, iddiaya göre husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralanırken gözaltına alınan Işık ve oğlu, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ünlü Sanatçı Metin Işık ve oğlu, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü girişinde Metin Işık, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.