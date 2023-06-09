Video Yaşam Husumetlisi tarafından vuruldu, yaralı halde 2 buçuk kilometre evine yürüdü | Video
Husumetlisi tarafından vuruldu, yaralı halde 2 buçuk kilometre evine yürüdü | Video

Husumetlisi tarafından vuruldu, yaralı halde 2 buçuk kilometre evine yürüdü | Video

09.06.2023 | 08:39

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otobüsten indikten sonra husumetlisi tarafından tabancayla vurularak yaralanan şahıs, yürüyerek 2 buçuk kilometre uzaklıktaki evine gidip polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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Olay, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Alife Sokak üzerinde meydana geldi. Sol bacağından ve sol el baş parmağından tabancayla vurulmuş olan E.T., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.T., sedyeyle ambulansa alınırken ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.T.'nin polis ekiplerine verdiği ifadede Aşıroğlu Caddesi'nde otobüsten inip evine yürümek isterken husumetlisiyle karşılaştığını ve husumetlisi tarafından vurulduktan sonra 2 buçuk kilometre uzaklıktaki evine kadar yürüdüğünü söylediği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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