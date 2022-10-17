Husumetlisine kurşun yağdıran adam tutuklandı | Video

İstanbul Eyüpsultan’da kiraladıkları araca sahte plaka takıp husumetlilerine kurşun yağdıran 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alına şüphelilerden H.C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anına dair kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz Eylül ayında yolda yürüyen S.Y. isimli şahsın yanına gelen araçta bulunan bir kişi silahını çıkarıp peşpeşe ateş etti.

Bacağından yaralanan S.Y. hastaneye kaldırılırken konuyla ilgili çalıma başlatan ekipler şüpheli aracın peşine düştü. İncelenen kamera görüntülerinde araçtaki plakanın sahte plaka olduğu tespit edildi. Bu tespitin ardından yapılan detaylı çalışmalarda aracın gerçek plakası öğrenildi.

Olaydan bir gün önce kiralandığı öğrenilen araç Sultangazi'de takibe alındı. Araca gelen H.C.B. gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda da E.Ç. gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen S.Y. ile geçmişten gelen bir husumetlerinin olduğu ve bu sebeple silahlı saldırı gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.