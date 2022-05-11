Video Yaşam Husumetlisine mermi yutturup etek giydirmişti! Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi | Video
Husumetlisine mermi yutturup etek giydirmişti! Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi | Video

Husumetlisine mermi yutturup etek giydirmişti! Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi | Video

11.05.2022 | 12:43

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Bursa’da, husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyan, birine mermi yutturup silah zoruyla etek giydiren 1'i kadın 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda şiddete maruz kalan, birçok suç kaydı bulunan M.Ş. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk duruşmada serbest kaldığı iddia edilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede tepkiler büyüyünce Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi.

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Olay, 10 Şubat günü Yıldırım ilçesi, Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Gamze Ü. isimli aynı kızı seven E.M. ile Yaşar Ç., aralarındaki husumeti çözmek için bir araya geldi. E.M. arkadaşı M.Ş. ile birlikte Yaşar Ç.'nin evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Ç., yanındaki Ebubekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte E.M. ve M.Ş.'nin ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme- yumruk dövdü. Bu sırada Yaşar Ç. belinden çıkardığı tabancayı, E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti ve mermi yutturdu. Şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye gecelik giydirdi. O anları da M.Ş.'ye tehditle cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Yaşar Ç.'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı işkence görüntülerini izleyen E.M.'nin arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yaşar Ç.'nin evine baskın yaptı. E.M. ile M.Ş.'yi kurtaran polis, Yaşar Ç.'yi ise gözaltına aldı. Ekipler, bir süre sonra da Ebubekir T. ve Gökhan Y. ile bu sırada aynı evde bulunan Gamze Ü.'yü yakaladı. Yaşar Ç., Ebubekir T. ve Gökhan Y. tutuklanırken, Gamze Ü. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelinin sosyal medyada ilk duruşmada serbest kaldı paylaşımlarından sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada, Bazı sosyal medya hesaplarında "Mermi yutturup gecelik giydirmişti! İlk duruşmada serbest kaldı" şeklinde çıkan haber ve paylaşımlar ile ilgili olarak bir basın açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Sanıklar Y.D.Ç, E.T, G.K, M.Ş, Müşteki E.M.'ye yönelik eylemleri ile ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma, Silahla Kasten Yaralanma, Silahla Tehdit ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Edilmesi" suçlarından 14.02.2022 tarihinde tutuklanmış olup atılı suçlardan Bursa 10.Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanmaları halen devam etmektedir. Ayrıca Sanık E.T'nin, müşteki O.S'ye yönelik eylemleri ile ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen diğer soruşturma kapsamında "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Silahla Tehdit" suçlarından Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve sanık E.T'nin tutuklu olarak yargılandığı davanın 28.04.2022 tarihli duruşmasında, sanık hakkında delillerin büyük oranda toplanmış olması, delilleri karartma şüphesi olmaması, dosyanın karar aşamasına gelmiş olması nedeniyle tahliyesine karar verilmiştir.

Sanık E.T'nin diğer sanıklar Y.D.Ç, G.K ve M.Ş ile birlikte habere konu olay sebebiyle yargılandığı Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada tutukluluğu devam etmekte olup şüpheli ya da şüphelilerin tahliye edildiği şeklindeki haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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