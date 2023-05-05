Husumetlisine pusu kuran katil zanlısı, ambulans talebinde bulundu | Video
Denizli’de 24 yaşındaki genci apartmanın önünde pusu kurarak öldüren şahıs yakalandı. Zanlının genci geçmiş yıllarda kendisini bıçakladığı için öldürdüğü, silahı ateşledikten sonra ise küfür edip, “Geçmişte bizi bıçakladı, biz de onu vurduk, ambulans çağırın” diye bağırdıktan sonra kaçtığı ortaya çıktı.
AMBULANS TALEBİNDE BULUNMUŞ
Gözaltına alınan Ahmet Ö., işlemleri için emniyete götürüldü. Ahmet Ö. verdiği ilk ifadesinde yaklaşık 2 sene önce Avcı'nın kendisini bıçakladığını ve bundan dolayı aralarında husumet olduğunu söyledi. Emniyette işlemleri süren şüpheliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Görgü tanıkları, saldırganın Murat Avcı'yı vurduktan sonra yaralının yakına gelerek küfür ederek, "Geçmişte bizi bıçakladı, biz de onu vurduk, ambulans çağırın" dedikten sonra kaçtığı ifade etti.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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