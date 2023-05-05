Video Yaşam Husumetlisine pusu kuran katil zanlısı, ambulans talebinde bulundu | Video
Husumetlisine pusu kuran katil zanlısı, ambulans talebinde bulundu | Video

Husumetlisine pusu kuran katil zanlısı, ambulans talebinde bulundu | Video

05.05.2023 | 10:40

Denizli’de 24 yaşındaki genci apartmanın önünde pusu kurarak öldüren şahıs yakalandı. Zanlının genci geçmiş yıllarda kendisini bıçakladığı için öldürdüğü, silahı ateşledikten sonra ise küfür edip, “Geçmişte bizi bıçakladı, biz de onu vurduk, ambulans çağırın” diye bağırdıktan sonra kaçtığı ortaya çıktı.

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Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Murat Avcı (24), Yeşil Vadi Caddesi üzerinde bulunan apartmanın önündeyken husumetlisi Ahmet Ö. geldi. Tam bu esnada av tüfeğini çıkaran şüpheli, Avcı'ya doğru ateş etti. Avcı göğsüne isabet eden saçmalar sonucu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ileriye park ettiği aracına binerek kayıplara karıştı. Ardından sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı genç, hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen ve detaylı çalışma gerçekleştiren ekipler, şüphelinin kaçtığı aracı 12 kilometre uzaklıkta yer alan Eskihisar Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Ardından ise şüpheli Ahmet Ö. yakayı ele verdi.

AMBULANS TALEBİNDE BULUNMUŞ
Gözaltına alınan Ahmet Ö., işlemleri için emniyete götürüldü. Ahmet Ö. verdiği ilk ifadesinde yaklaşık 2 sene önce Avcı'nın kendisini bıçakladığını ve bundan dolayı aralarında husumet olduğunu söyledi. Emniyette işlemleri süren şüpheliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Görgü tanıkları, saldırganın Murat Avcı'yı vurduktan sonra yaralının yakına gelerek küfür ederek, "Geçmişte bizi bıçakladı, biz de onu vurduk, ambulans çağırın" dedikten sonra kaçtığı ifade etti.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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