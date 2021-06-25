Video Yaşam Husumetlisine pusu kurup defalarca bıçakladı | Video

Husumetlisine pusu kurup defalarca bıçakladı | Video

Husumetlisine pusu kurup defalarca bıçakladı | Video
25.06.2021 | 09:51

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Kayseri'de arasında husumet bulunan M.S'nin girdiği binanın önüne oturup çıkmasını bekleyen İ.A, kapıdan çıkan M.S'yi defalarca bıçakladı. Bıçak darbelerinden kaçarak kurtulmaya çalışan M.S, ağır yaralanırken saldırganı ise vatandaşlar etkisiz hale getirdi. Olay anı an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kayseri Merkez Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde İ.A adlı kişi, husumet beslediği M.S'yi bir süre takip etti. M.S'nin giriş yaptığı binanın önünde uzun süre oturan İ.A, husumetlisinin çıkmasını bekledi.

Bıçağını hazırlayarak M.S'ye pusu kuran İ.A, M.S'nin kapıda belirmesinin ardından yerinden kalkarak saldırıya geçti. İ.A ardı ardına M.S'yi bıçakladı. Karnından 3 bıçak darbesi alan M.S, kaçarak bıçak darbelerinden kurtulmak istedi. M.S'nin peşinden giden İ.A'yı olay yerindeki vatandaşlar etkisiz hale getirdi. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.S ambulansla hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar ise saldırgan İ.A'yı suç aleti bıçağıyla birlikte polise teslim etti. Olayın yaşandığı anlar ise bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi.

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