Husumetlisini bacağından vurdu, vatandaştan fırça yedi | Video 26.06.2023 | 12:01 Esenyurt’ta silahlı bir saldırgan, şans oyunu bayisinde dehşet saçtı. Kapı önünde duran husumetlisini vuran Yakup Ö. isimli şahıs, ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Mermilerin şans eseri bacağını sıyırdığı bir adam ise saldırgana kızdıktan sonra şans oyunu oynamaya devam etti. Yaşanan o anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken silahlı saldırıda bulunan Yakup Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam 15.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ahmet D. isimli bir vatandaş, şans oyunu bayisinde arkadaşları ile sohbet ettiği sırada husumetlisi olduğu öğrenilen iki şahıs, araç ile olay yerine geldi. Yakup Ö. isimli şahıs, belinden çıkardığı silah ile Ahmet D.'ye iki el ateş etti. Mermilerden biri husumetlisi Ahmet D.'nin bacağına isabet ederken, diğeri ise Celil Özer isimli bir vatandaşın bacağını sıyırdı. Yaşananların ardından yaralı vatandaş dükkana sığınırken, saldırgan şahıs aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. O sırada mermilerden şans eseri kurtulan Özer, saldırgan şahısların peşinden giderek tepki gösterdi, ardından ise şans oyunu oynamaya devam etti. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan silahlı saldırıda bulunan Yakup Ö. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.

Yaşanan silahlı saldırı anını anlatan Celil Özer, "Kapı önünde oturduğum sırada bir araç geldi. İçenden çıkan şahıs küfürler ederek silah çıkardı. Yanımda bulunan çocuğun direkt olarak ayağına sıktı. Aralarında bir husumet olduğu kesin. Öldürmek için değil sakat bırakmak için ateş etti. Zaten olayın ardından da çocuk yere yığıldı. Bacağından baya kan aktı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdik, onlar çocuğu hastaneye kaldırdı. Mermilerden birisi bacağımı sıyırdı. Belki de bacağımı kaçırmasaydım ben de vurulacaktım" dedi.