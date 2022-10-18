Video Yaşam Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı | Video
Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı | Video

Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı | Video

18.10.2022 | 08:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı | Video 01:06
Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı | Video 18.10.2022 | 08:41
Yozgat’ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı | Video 02:10
Yozgat’ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı | Video 18.10.2022 | 08:50
Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti | Video 01:02
Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti | Video 18.10.2022 | 08:54
İzmir’de ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, imha edilmek üzere taşınıyor | Video 03:05
İzmir’de ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, imha edilmek üzere taşınıyor | Video 18.10.2022 | 08:41
Malatya’da silah ticaretine büyük darbe | Video 02:10
Malatya’da silah ticaretine büyük darbe | Video 18.10.2022 | 08:41
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı | Video 01:34
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı | Video 18.10.2022 | 08:41
Osmaniye’de sağanak yağış etkili oldu | Video 01:16
Osmaniye’de sağanak yağış etkili oldu | Video 18.10.2022 | 01:31
Esra Erol’da inanılmaz olay! Eşi biriktirdikleri 500 bin lirayı alarak kayıplara karıştı: Çocuklarımızın hayallerimizi çaldı! | Video 21:52
Esra Erol’da inanılmaz olay! Eşi biriktirdikleri 500 bin lirayı alarak kayıplara karıştı: Çocuklarımızın hayallerimizi çaldı! | Video 17.10.2022 | 20:00
Park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde gören kadın sinir krizi geçirdi | Video 02:51
Park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde gören kadın sinir krizi geçirdi | Video 17.10.2022 | 17:51
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı | Video 01:36
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı | Video 17.10.2022 | 17:01
Taksim ve Beşiktaş’ta suçüstü yakalanan değnekçiler kamerada | Video 03:39
Taksim ve Beşiktaş’ta suçüstü yakalanan değnekçiler kamerada | Video 17.10.2022 | 16:48
Yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay bekledi | Video 03:36
Yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay bekledi | Video 17.10.2022 | 16:19
Horasan’da metruk binada çıkan yangın söndürüldü | Video 00:26
Horasan’da metruk binada çıkan yangın söndürüldü | Video 17.10.2022 | 16:34
Esenyurt’ta rezidansta yangın paniği | Video 01:50
Esenyurt'ta rezidansta yangın paniği | Video 17.10.2022 | 14:43
Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katilinden hakaret şikayeti | Video 04:58
Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katilinden "hakaret" şikayeti | Video 17.10.2022 | 15:25
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 00:30
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 17.10.2022 | 14:44
Komşusu tarafından çocuklarının önünde öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:00
Komşusu tarafından çocuklarının önünde öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 17.10.2022 | 14:35
Müge Anlı’da Mehmet Topaloğlu cinayetinde katil kim? Cinayet tanığından film gibi açıklamalar... | Video 05:17
Müge Anlı'da Mehmet Topaloğlu cinayetinde katil kim? Cinayet tanığından film gibi açıklamalar... | Video 17.10.2022 | 14:54
Sadece servislerden bulunan cihaz ile onlarca otomobili çaldılar | Video 04:57
Sadece servislerden bulunan cihaz ile onlarca otomobili çaldılar | Video 17.10.2022 | 14:46
Kadın futbolunda holigan terörü! Sahayı ve tribünleri taşladılar | Video 00:41
Kadın futbolunda holigan terörü! Sahayı ve tribünleri taşladılar | Video 17.10.2022 | 14:56

Bursa’da balkonda husumetli olduğu kişiyi gören adam pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalardan biri yan tarafta bulunan komşusunun başına diğeri ise husumetlisinin yüzüne isabet etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Yıldırım İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi 3. Olgun Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Hasan Duman çay içmek için evinin balkonuna çıktı. O sırada pompalı tüfekle sokakta bekleyen Yakup G., aralarında husumet bulunan Duman'ın balkona çıktığını görünce arka arkaya tetiğe bastı. Saçmaların bir kısmı Hasan Duman'ın yüzüne gelirken, bir kısmı da yan tarafta bulunan komşusu Süleyman Gazze'nin (18) başına isabet etti.

Saldırgan koşarak olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA