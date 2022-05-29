Video Yaşam Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti | Video
Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti | Video

Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti | Video

29.05.2022 | 14:27

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Esenyurt’ta bir şahısın kafede börek yediği esnada, arkasından yaklaşan husumetlisi tarafından kulağı kesildi. Olay anı kameraya yansırken, kulağı kesilen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Fatih Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Turan K. isimli şahıs Esenyurt'ta bir börekçide oturduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Arkası dönük bir şekilde börek yiyen Turan K.'nın arkasından yaklaşan şüpheli cebinden çıkardığı bıçak ile Turan K.'nın kulağı kesti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, Turan K. büyük bir acıyla yerinden sıçradı. Olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Turan K. hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay anını anlatan esnaf Berat Yorulmaz, "Biz burada esnafız. Bir müşteri mekanın sahibiyle birlikte oturuyorlardı. Hasmıymış galiba öyle duyduk. Geldi adamın kulağını kesti gitti" dedi.

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