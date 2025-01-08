Husumetlisini silahla böyle yaraladı | Video 08.01.2025 | 10:29 Fatih'te, şüpheli O.G. aralarında husumet bulunan M.K'yı silahla yaraladı. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Aralık ayında Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.G. ile M.K. arasında bilinmeyen bir sebeple husumet bulunuyordu. Şüpheli O.G., M.K. kuafördeyken dışarı çağırıp silahla art arda ateş ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada sokak üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca buldu. Ekiplerin O.G.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan şüpheli O.G.'nin, 44 'TCK 191', 'açıktan hırsızlık', 'tehdit hakaret', 3 'kasten yaralama' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.