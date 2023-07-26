Video Yaşam Husumetlisini tabanca ile vurdu, o anlar kameraya yansıdı | Video
Husumetlisini tabanca ile vurdu, o anlar kameraya yansıdı | Video

Husumetlisini tabanca ile vurdu, o anlar kameraya yansıdı | Video

26.07.2023 | 00:52

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi husumetlisini tabanca ile vurdu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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