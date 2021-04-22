Husumetlisinin aracına saldırıp camlarını kırdı. O anlar kamerada | Video
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi, aralarında husumet olan adamın aracına zarar verdi. Öfkeli adam elindeki demir çubukla camları patlatırken o anlar kameralara yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi 1 nolu Abalı Sokak girişinde meydana geldi. Birol A. ile Ufuk O. arasında sebebi bilinmeyen husumet oluştu. Ufuk O., eline aldığı demir çubukla Birol A.'ya ait 34 CYK 655 plakalı aracın yanına gitti. Öfkeli adam, bir anda otomobilin camlarını patlatmaya başladı. Aracın tüm camlarını darbe ile kıran Ufuk O, daha sonra ön ve arka kaputa da zarar verdi ve dikiz aynalarını da kırarak hasara sebep oldu. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri otombilin çevresinde incelemede bulundu. Öte yandan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.