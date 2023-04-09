Video Yaşam Husumetlisinin evine el yapımı patlayıcı atıp kaçtılar | Video
Husumetlisinin evine el yapımı patlayıcı atıp kaçtılar | Video

Husumetlisinin evine el yapımı patlayıcı atıp kaçtılar | Video

09.04.2023 | 10:35

Adana’da gece iki kişi husumetlisi olduğu şahsın evinin önüne gelip havaya iki el ateş ettikten sonra, eve el yapımı patlayıcı attıktan sonra kaçtı.

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Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde dün gece meydana geldi. İddiaya göre mahallede Cumali K.'nın evinin önüne gelen iki kişi önce pompalı tüfekle havaya iki el ateş etti. Daha sonra içine çivi ve cam parçası koydukları el yapımı patlayıcı eve atıp kaçtı. Bunun üzerine uyanan K. ailesi hemen durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri evin etrafını güvenlik şeridiyle çevirip zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri atılan patlayıcının parçalarını alarak inceleme başlattı. Cumali K.'nın bir süredir husumetli olduğu şahıslar olduğu, saldırı bu şahısların yaptığı üzerinde durulduğu öğrenildi. Polis her yerde zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Patlayıcı atıldıktan sonra Cumali K.'nın yakınları da eve gelince kısa süreli gerginlikler yaşandı. Polis önlem alarak gerginliğin daha da büyümesinin önüne geçti.

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