Husumetlisinin evini kurşunladı, kaçma anları kameraya yansıdı | Video

Küçükçekmece’de, bir şahıs husumetlisi olduğu gencin evini kurşunladı. Kurşunlama nedeniyle kimse yaralanmazken, şüphelinin kurşunlamanın ardından kaçma anları kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, B.Y, isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle mahallede oturan bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından B.Y, aralarında husumet olduğu ileri sürdüğü gencin evinin bulunduğu sokağa geldi. bir süre etrafta dolaşan B.Y, daha sonra yanındaki silahla eve iki el ateş açtı. Kurşunlamanın ardından B.Y, yaya olarak kaçıp kayıplara karıştı.

Neye uğradıklarını şaşıran ev sakinleri panik içinde dışarı çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.