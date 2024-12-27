Husumetlisinin park halindeki otomobiline ateş açtı! O anlar kamerada | Video 27.12.2024 | 15:08 Batman’da, tabancayla husumetlisinin park halindeki otomobiline ateş açan R.D., yakalanarak gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 16 Aralık'ta akşam saatlerinde Belde Mahallesi'nde meydana geldi. R.D., aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen kişinin park halindeki otomobiline tabancayla ateş açarak kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettiği R.D., adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. R.D.'nin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.