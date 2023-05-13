Huzur-güven uygulamasında aranan 12 şahıs yakalandı | Video
Gaziantep'te, 71 ekipten oluşan 279 personelin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Diyarbakır’a korku salan silahlı uyuşturucu çetesi çökertildi | Video 13.05.2023 | 16:19
03:40
Kapıkule yolunda kaza: 6 yaralı | Video 13.05.2023 | 15:50
01:13
Kayan kriko can aldı! Üzerine araç düşen genç kalfa can verdi | Video 13.05.2023 | 15:58
03:36
01:19
Otomobiliyle direğe çarptı, hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 13.05.2023 | 15:48
01:23
Huzur-güven uygulamasında aranan 12 şahıs yakalandı | Video 13.05.2023 | 15:07
00:33
Yolcu ile tartışan İETT şoförü kontak kapattı | Video 13.05.2023 | 14:41
01:38
Kayseri'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu | Video 13.05.2023 | 12:37
04:08
02:19
00:35
Şüphe üzerine durdurulan araçtan 13 kilo esrar çıktı | Video 13.05.2023 | 12:26
01:44
00:57
02:09
Tuzla’da park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı | Video 13.05.2023 | 12:02
03:27
Eminönü'nde taksi alev alev yandı | Video 13.05.2023 | 11:48
01:58
02:20
00:05
00:49
Kaçak direksiyon operasyonu… Piyasa değeri 2.5 milyon lira… | Video 13.05.2023 | 10:46
00:53
62 kaçak göçmenle yakalandı… 355 bin lira ceza kesildi | Video 13.05.2023 | 10:46