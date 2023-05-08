Huzur uygulamasında 3 tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi | Video
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında, 3 tabanca ile 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunus ekiplerinin katılımı ile Ataca Caddesi üzerinde yapılan uygulamada 182 şahıs, 102 araç sorgulandı. Uygulamalar sırasında 1 adet kama, 3 adet tabanca ve ruhsatsız iki adet tüfek ele geçirildi. Uygulamalar sırasında ayrıca araç sürücülerine de 60 bin 750 bin lira idari para cezası uygulandı.
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