İBB atık suları Haliç’e akıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cibali-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda gerçekleştirdiği kazı çalışmasında çevre kirliliğine sebep oldu. İBB çalışanları kırılan İSKİ boru hattından çıkan atık suyu vidanjörle tahliye edeceğine kirli suyu Haliç’e akıttı. Yavuz Sultan Selim Mahalle Muhtarı Ümit Taş, tekne sahipleri ve birçok vatandaş çevre sorununa tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki çalışmalarına devam ediyor. Bölgede uzun bir zamandır devam eden kazı çalışmalarına çevre katliamı damga vurdu. İBB çalışanlarının kazıklama çalışması esnasında İSKİ'ye ait atık su borusunu kırdığı ortaya çıktı. Zarar gören borudan çıkan kirli suyun ise vidanjör yardımıyla tahliye edilmediği ve Haliç'e akıtıldığı anlaşıldı. İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşanan çevre sorununa mahalle sakinleri ve tekne sahipleri isyan etti. Muhtar Ümit Taş'a şikayet yağdıran vatandaşlar yaşanan sorunun biran önce çözülmesini istedi.



"BUNU BİLE BİLE YAPTILAR"

Yaşanan sorunu SABAH'a anlatan Yavuz Sultan Selim Mahalle Muhtarı Ümit Taş: "Haliç sosyal tesisleriyle Cibali istasyonu arasında bulunan alanda rayların altındaki kazıklama çalışması sırasında İSKİ'nin boru sistemi kırıldı. Bu sistem kırıldıktan sonra burada bir çalışma yapmaya kalktılar ama bu çalışma yarıda bırakıldı. Bu konuda defalarca şikayette bulunduk. Geçen ay Beyaz Masa ile görüştüm fakat hala sorun devam ediyor. Burada İBB'ye bağlı çalışma yapan yüklenici firma kazı alanındaki biriken lağım suyunu vidanjörle çekip alması gerekirken dalgıç pompa ile Haliç'e bıraktı. Bunu bile bile yaptılar. Hem kokudan dolayı, hem de denizin kirletilmesinden dolayı buradaki tekne sahipleri itirazlarda bulundular" diye konuştu.



"KAZI ALANINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DE ALINMIYOR"

Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Ümit Taş: "Bu sorunu yaklaşık 45 gündür yaşıyoruz. Kazı alanında güvenlik önlemleri de alınmadı. Özellikle sahil yolunda yürüyüş yapan çocukların çukura düşebileceğini dile getirdik. Çalışma bitene kadar önlem alınmasını talep ettik. Bu talebimize bile karşılık verilmedi" dedi.