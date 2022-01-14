Video Yaşam İBB mezarlığında skandal! Mezar peyzajını PKK renkleriyle süslediler | Video
İBB mezarlığında skandal! Mezar peyzajını PKK renkleriyle süslediler | Video

İBB mezarlığında skandal! Mezar peyzajını PKK renkleriyle süslediler | Video

14.01.2022 | 10:24

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İstanbul Osmangazi mezarlığında bir mezara, PKK terör örgütünün simgeleyen renklerle peyzaj düzenlemesi yapıldı. Mezarın uyuşturucu ticaretinden daha önce tutuklanan Z.A.’ya ait olduğu öğrenilirken İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığının bu duruma sessiz kalması şaşırttı.

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İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi Osmangazi Mezarlığı'nda Z.A. isimli mezar peyzajı PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen renklerle süslendi. Yapılan araştırmalarda mezarın Elazığ nüfusuna kayıtlı Z. A. isimli şahsa ait olduğu, Z.A.'nın ise 21 Analık 2020 tarihinde vefat ettiği öğrenildi. Geçmiş dönemlerde uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan tutuklandığı belirlenen Z.A'nın mezarına PKK'yı simgeleyen yeşil, kırmızı ve sarı taşlarla peyzaj yapıldı.

İBB SESSİZ KALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı kontrolündeki Osmangazi Mezarlığında yaşanan skandala İBB ise sessiz kaldı. Ekrem İmamoğlu, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığına yerel seçimlerde CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı olan ancak kazanamayan Ayhan Koç'u atamıştı.

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