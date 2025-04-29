İBB soruşturmasında gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
05:34
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 29.04.2025 | 11:05
03:51
00:17
Trafikte satırlı kavga kamerada | Video 29.04.2025 | 10:54
00:19
02:46
00:43
96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkol ele geçirildi | Video 29.04.2025 | 09:26
00:26
Motosiklete ters bindi, ters şeritte böyle ilerledi | Video 29.04.2025 | 09:26
04:09
00:47
Motosikletin önünde koşan iki ayı böyle görüntülendi | Video 29.04.2025 | 08:34
00:32
Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı | Video 29.04.2025 | 08:29
00:18
Lüleburgaz'da otomobil yangını | Video 29.04.2025 | 08:29
04:04
Bu köyün suyunu içen doktor oluyor | Video 28.04.2025 | 16:34
00:58
05:16
'Beyaz eşya tamiri' vaadiyle dolandırıcılığa 7 gözaltı | Video 28.04.2025 | 15:34
00:38
Beyoğlu'nda müzikholde tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı | Video 28.04.2025 | 15:33
00:34
Durdurulan araçlardaki köpeklerin altından uyuşturucu çıktı | Video 28.04.2025 | 15:33
00:48
İngiliz boksörün taksiciyi dövdüğü anlar ortaya çıktı | Video 28.04.2025 | 15:32
00:42
Maltepe’de ambulansa yol vermeyen ehliyetsiz sürücüye para cezası | Video 28.04.2025 | 13:31