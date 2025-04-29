İBB soruşturmasında gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 29.04.2025 | 11:05 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma dahilinde; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumartesi günü yeni bir operasyon düzenlenmiş, ikinci dalgada 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 kişi gözaltına alınmıştı. 52 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. 52 şüpheli sağlık kontrollerinden sonra adliyeye sevk edildi.