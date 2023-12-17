Video Yaşam İBB'nin deposunda yangın paniği | Video
İBB'nin deposunda yangın paniği | Video

İBB'nin deposunda yangın paniği | Video

17.12.2023 | 08:56

İBB'nin Kartal Ek Hizmet binasının depo kısmında bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı .Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay 02.30 sularında İBB'nin Kartal Ek Hizmet binasının depo kısmında meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İBB’nin deposunda yangın paniği | Video 04:11
İBB'nin deposunda yangın paniği | Video 17.12.2023 | 08:56
İstanbul’da yakalanan PKK destekçisi 5 kişi tutuklandı | Video 01:03
İstanbul’da yakalanan PKK destekçisi 5 kişi tutuklandı | Video 17.12.2023 | 08:57
TikTok’ta paylaşmak için kediyi ırmağa atmışlardı, gözaltına alındılar | Video 00:13
TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa atmışlardı, gözaltına alındılar | Video 17.12.2023 | 08:57
Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler | Video 00:22
Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler | Video 17.12.2023 | 08:57
Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada | Video 00:30
Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada | Video 17.12.2023 | 08:57
Şişli’de taksi durağına silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı 03:04
Şişli'de taksi durağına silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı 17.12.2023 | 00:20
Denizli’de fuhuş operasyonu; 5 kadın kurtarıldı, 3 tutuklama | Video 00:31
Denizli'de fuhuş operasyonu; 5 kadın kurtarıldı, 3 tutuklama | Video 16.12.2023 | 16:55
Diyarbakır’da uyuşturucuya 10 tutuklama | Video 00:41
Diyarbakır'da uyuşturucuya 10 tutuklama | Video 16.12.2023 | 15:56
Şişli’de taksi durağına silahlı saldırı kamerada | Video 00:24
Şişli'de taksi durağına silahlı saldırı kamerada | Video 16.12.2023 | 15:37
İstanbul’da yollar göle döndü, otobüsün içi bile su ile doldu! | Video 00:25
İstanbul'da yollar göle döndü, otobüsün içi bile su ile doldu! | Video 16.12.2023 | 16:06
Karaman’da enişte ile kayınbiraderler arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 02:06
Karaman’da enişte ile kayınbiraderler arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 16.12.2023 | 15:39
Önündeki araca çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı | Video 01:32
Önündeki araca çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı | Video 16.12.2023 | 15:04
Muş’ta köpeklerin saldırısında yaralanan yaşlı kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video 05:50
Muş'ta köpeklerin saldırısında yaralanan yaşlı kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video 16.12.2023 | 14:32
Bolu’da enişte dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:28
Bolu'da enişte dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.12.2023 | 14:21
Mersin’de, ’Şahinler’ suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı | Video 02:07
Mersin'de, 'Şahinler' suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı | Video 16.12.2023 | 14:22
Oğluna tuzlu kahve içirmek istemedi: Kız isteme töreninde olanlar oldu... | Video 00:13
Oğluna tuzlu kahve içirmek istemedi: Kız isteme töreninde olanlar oldu... | Video 16.12.2023 | 14:19
Otobüs şoförü, tartakladığı kadın yolcuyu araçtan indirdi: O anlar kamerada | Video 07:48
Otobüs şoförü, tartakladığı kadın yolcuyu araçtan indirdi: O anlar kamerada | Video 16.12.2023 | 12:56
Elektrik panosundan yangın çıktı | Video 00:54
Elektrik panosundan yangın çıktı | Video 16.12.2023 | 12:56
Ümraniye’de jandarma’dan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video 01:23
Ümraniye'de jandarma'dan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video 16.12.2023 | 12:39
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:04
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı | Video 16.12.2023 | 12:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA