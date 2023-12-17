İBB'nin deposunda yangın paniği | Video
İBB'nin Kartal Ek Hizmet binasının depo kısmında bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı .Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.
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