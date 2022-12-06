İBB'nin yol çalışmasında korkunç olay: Engelli adam hayatını kaybetti | Video

İstanbul Zeytinburnu'nda yol ve kaldırım düzenlemesi çalışmasında geri geri giden iş makinesi 65 yaşındaki engelli Osman Ünlü Ayan'ı ezdi. Ağır yaralanan Ayan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kepçe operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.