Video Yaşam İBB’ye ait hafriyat kamyonun kapağını açık bırakan sürücü yakalandı | Video
İBB’ye ait hafriyat kamyonun kapağını açık bırakan sürücü yakalandı | Video

İBB’ye ait hafriyat kamyonun kapağını açık bırakan sürücü yakalandı | Video

06.02.2024 | 05:59

Arnavutköy’de İBB’ye ait hafriyat aracının arka kısmından yola hafriyat dökerek seyrettiği belirlenen araç sürücüsü yakalandı. Sürücüye bin 506 TL idari para cezası uygulandı.

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Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde İBB'ye ait hafriyat aracının arka kısmından yola hafriyat dökerek seyrettiği belirlenen araç sürücüsü A.G.Z yakalandı. Yakalanan şahsa karayolları Trafik Kanunu uyarınca bin 506 TL idari para cezası uygulandı.
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